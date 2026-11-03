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ED Pančevo: Isključenja struje za sredu, 4. novembar

22:30

03.11.2026

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Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u sredu, 4. novembra, bez struje će biti potrošači u Kovačici, Alibunaru i Vršcu.

Kovačica

09:00 – 13:30 – Jana Janoša od Slatkovićeve do Mihajla Pupina.

Alibunar

07:30 – 17:00 – Devojački Bunar, celo naselje.
Vršac

08:30 – 14:00 – Ive Milutinovića 198-224, Heroja Pinkija 209-213, 228A-234, Kuštiljska 1-7, 2-10, M. Tokina 2-14, Nikite Tolstoja 175A i 177.

(Pančevac)

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isključenja struje vršac

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