Dom zdravlja Kovin dobio novo vozilo za patronažu

U Kovinu je danas obavljena zvanična primopredaja novog terenskog vozila namenjenog potrebama polivalentne patronažne službe Doma zdravlja „Kovin“. Ključeve novog automobila direktorki ove zdravstvene ustanove, Jasmini Tasić, svečano je uručila predsednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić.

Vozilo marke FIAT, model Panda, ukupne vrednosti 2.112.000 dinara sa PDV-om, nabavljeno je u okviru realizacije projekta koji su zajednički finansirali Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju (sa 60 odsto sredstava) i Opština Kovin (sa preostalih 40 odsto iz lokalnog budžeta). Reč je o jednoj od mera populacione politike i podrške porodicama i deci u 2026. godini, gde se Opština Kovin našla među 64 lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva na javnom pozivu.

Novo vozilo koristiće se za efikasnije obavljanje terenskih poseta i bolju dostupnost zdravstvenih usluga, pre svega za trudnice, porodilje, novorođenčad i malu decu o kojima ova služba primarno brine.

Tokom posete Domu zdravlja, predsednica opštine Violeta Ocokoljić i zamenik Ratko Mosurović obišli su i prostor nekadašnje kovid prijemne ambulante, u koji je planirano preseljenje Odeljenja fizikalne medicine i rehabilitacije. Tom prilikom vođeni su razgovori o neophodnim radovima na adaptaciji ovog prostora kako bi se pacijentima omogućio lakši pristup terapijama i kvalitetniji uslovi lečenja.

(Opština Kovin)