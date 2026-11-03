Na Kopaoniku slab sneg, temperatura oko nule

Veliki skup u Savskoj, pozvali na mir i red
19:35
03.11.2026
Na Kopaoniku jutros pada sneg, temperatura se spustila na minus dva stepena Celzijusa, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) subjektivni osećaj temperature na ovoj planini iznosi minus devet stepeni.
Temperature nešto iznad nule zabeležene su u ostalim planinskim predelima u Srbiji.
Magla je na Crnom Vrhu, gde je u 10 sati izmerena temperatura od dva stepena Celzjusa.
Tri stepena je na Zlatiboru i u Sjenici uz oblačnost i slabu kišu.
U Srbiji se danas očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima.
Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak, dok će temperatura biti bez većeg kolebanja u toku dana – najniža od pet do devet, a najviša od osam do 11 stepeni.
U Beogradu će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, pretežno posle podne i uveče.
Vetar će biti slab i umeren, najpre istočni, a u toku dana severni i severozapadni, dok će dnevna temperatura bez većeg kolebanja – najniža oko osam, a najviša do 10 stepeni.
(Beta)