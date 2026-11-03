OJT Pančevo: Pijan napao muškarca u kafani

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv R.V. (1958) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 9.3.2026. godine, oko 19.30 časova, u ugostiteljskom objektu u Pančevu, pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 1,45 promila alkohola u organizmu, najpre bez povoda započeo verbalnu raspravu sa oštećenim M.B. (1982) iz Pančeva, upućujući mu uvredljive reči, da bi potom, nakon što mu je oštećeni odgovorio, iza leđa sakrio kuhinjski nož, prišao stolu za kojim je oštećeni sedeo i zamahnuo nožem u njegovom pravcu, u čemu ga je oštećeni sprečio tako što ga je uhvatio za obe ruke, oborio na pod i oduzeo mu nož.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom R.V. izrekne kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) meseca koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje uz primenu elektronskog nadzora i da mu izrekne meru bezbednosti obavezno lečenja alkoholičara, kao i da se prema okrivljenom izrekne mera oduzimanje predmeta.