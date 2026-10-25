Priprema zimnice pri kraju: Evo šta se najviše traži na pijaci

Sezona pripreme zimnice polako se privodi kraju. Na pijačnim tezgama i dalje se mogu pronaći kupus, paprika i drugo povrće za pripremu zimskih specijaliteta. Prodavci kažu da je najveća potražnja bila tokom septembra, dok sada građani uglavnom kupuju manje količine kako bi dopunili već pripremljene zalihe.

Iako je glavni deo sezone pripreme zimnice završen, na pijacama i dalje ima kupaca. Na tezgama se mogu pronaći različite vrste paprika, kupus i drugo povrće. Prodavci ističu da je trenutno najveća potražnja za kupusom, dok se paprika kupuje u manjim količinama.

Prema rečima prodavaca, građani sa nabavkom povrća za zimnicu najčešće počinju u drugoj polovini septembra. Tada se kupuju veće količine paprika za pripremu ajvara i drugih specijaliteta. Kako se sezona bliži kraju, tako se menjaju i navike kupaca. Umesto velikih džakova i gajbi, sada se uglavnom pazari po nekoliko kilograma, koliko je potrebno da se dopune zalihe.

Za pripremu kvalitetne zimnice važan je pravilan izbor povrća. Prodavci ističu da se kupci često vode veličinom i izgledom paprike, ali da upravo to može da ih zavara. Kako kažu, određene sorte pogodnije su za pečenje i ljuštenje, dok krupniji i vodenastiji plodovi mogu da otežaju pripremu ajvara.

I dok su mnogi građani već napunili svoje ostave teglama ajvara, turšije i drugih domaćih specijaliteta, na pijacama se i dalje može pronaći sve što je potrebno za pripremu zimnice. Prodavci očekuju da će u narednom periodu kupus biti među najtraženijim proizvodima, dok se sezona kupovine paprika polako završava.

(RTV Pančevo)