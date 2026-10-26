U utorak dočekujemo Svetu Petku: Ovo su mesta gde se dešavaju čuda

Srpski narod sa neizmernim strahopoštovanjem i dubokom verom dočekuje Svetu Petku, jednu od naših najpoštovanijih i najvoljenijih svetiteljki, čiji je praznik ove godine u utorak, 27. oktobra.

Vernici širom zemlje, a naročito žene, u molitvama joj se obraćaju tražeći utehu, zaštitu i spas od najtežih bolesti, dok se širom Srbije veruje da njeni sveti izvori donose čudesna isceljenja i olakšanje u najvećim mukama.

Kult Prepodobne mati Paraskeve vekovima je utkan u duhovnost srpskog naroda. Smatra se zaštitnicom žena, dece, starih i svih nevoljnih, a predanja i svedočanstva vernika potvrđuju da se najveće duhovne i telesne blagodati dešavaju upravo na dan njenog praznika. Mnogi hrišćani se uoči utorka okupljaju u hramovima posvećenim ovoj svetiteljki, noseći u srcu iskrenu molitvu za zdravlje svojih najmilijih.

Čudotvorni izvori širom Srbije – Mesta gde se dešavaju čuda

Posebnu svetinju i mesto hodočašća predstavljaju izvori lekovite vode posvećeni Svetoj Petki, koji se nalaze na nekoliko mesta širom Srbije i za koje narod veruje da imaju isceliteljsku moć:

Beogradska svetinja na Kalemegdanu: Uz same bedeme Beogradske tvrđave nalazi se čuvena kapela Sveta Petka i njen izvor. Voda sa ovog izvora vekovima privlači vernike koji dolaze po isceljenje očnih bolesti i duševnog mira, a tradicija beleži brojna svedočanstva o olakšanju teških tegoba nakon umivanja ovom svetom vodom.

Manastir Sveta Petka Izvorska kod Paraćina: U prekrasnom ambijentu reke Grze i istoimenog sela Izvor nalazi se ovaj drevni manastir čiji istorijski koreni sežu još iz srednjeg veka. Prema predanju, ovde su u prohujalim vekovima počivale mošti svetiteljke, a lekoviti izvor koji izbija u podnožju manastira vekovima okuplja bolesne i nevoljne u potrazi za lekom i spasom.

Izvor u Železniku: Ušuškan u gustu Lipovačku šumu nadomak Beograda, ovaj lekoviti izvor već decenijama posećuju ljudi iz svih krajeva. Narodna predanja pamte brojne priče o izlečenjima i povratku vida, a vernici i danas sa strahopoštovanjem dolaze da natoče vodu verujući u njenu čudesnu moć.

Izvor u Vinči: U srcu Šumadije, skriven u prelepoj prirodi, nalazi se ovaj nadaleko čuveni čudotvorni izvor. Vekovima unazad narod prepričava svedočanstva o isceljenjima, povratku vida i olakšanju najtežih tegoba onih koji su sa verom dolazili da se umiju i pomole.

Kako se dočekuje dan Svete Petke?

Prema narodnom verovanju, na dan praznika ne bi trebalo raditi teške kućne poslove, već se posvetiti molitvi, milosrđu i pomoći siromašnima, jer je Sveta Petka za života celog sebe posvetila bolesnima i nemoćnima. Smatra se da svako ko u utorak sa čistom verom i pokajanjem izgovori molitvu svetiteljki, uz umivanje vodom sa njenih izvora, može da se nada isceljenju, duhovnom miru i zaštiti svog doma tokom cele predstojeće zime.

(Srbija Danas)