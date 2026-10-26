Miholjsko leto nije od koristi agraru

Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.

Produženo Miholjsko leto ne ide na ruku poljoprivrednicima. Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.

Nedostatak padavina ostavio je oranice suvim, a obrada je sporija i zahtevnija. Kako se očekuje, setva ozimih ratarskih kultura trajaće i u novembru.

Kada je zemljište suvo, mogućnosti za kvalitetnu predsetvenu pripremu su ograničene. Dublja obrada može dodatno da optereti mehanizaciju, dok se žetveni ostaci teško unose u zemljište, prenosi RTV.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, očekuje se da će jesenja setva će u Srbiji biti obavljena na ukupnoj površini od oko 850 hiljada hektara.

(RTV)