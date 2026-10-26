Miholjsko leto nije od koristi agraru

Psiholog Karl Jung je tvrdio: Mesec rođenja otkriva unutrašnji potencijal i izazove svake osobe
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
21:00
26.10.2026
21:00Psiholog Karl Jung je tvrdio: Mesec rođenja otkriva unutrašnji potencijal i izazove svake osobe
21:00Psiholog Karl Jung je tvrdio: Mesec rođenja otkriva unutrašnji potencijal i izazove svake osobe
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
Produženo Miholjsko leto ne ide na ruku poljoprivrednicima. Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
Nedostatak padavina ostavio je oranice suvim, a obrada je sporija i zahtevnija. Kako se očekuje, setva ozimih ratarskih kultura trajaće i u novembru.
Kada je zemljište suvo, mogućnosti za kvalitetnu predsetvenu pripremu su ograničene. Dublja obrada može dodatno da optereti mehanizaciju, dok se žetveni ostaci teško unose u zemljište, prenosi RTV.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, očekuje se da će jesenja setva će u Srbiji biti obavljena na ukupnoj površini od oko 850 hiljada hektara.
(RTV)
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
21:00
26.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
20:00
26.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
19:30
26.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
19:00
26.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
18:30
26.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
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26.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
16:47
24.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
13:30
24.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
12:00
24.10.2026
Jesenja setva odvija se u uslovima, koji u velikoj meri otežavaju pripremu zemljišta.
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24.10.2026
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