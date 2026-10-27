PIO fond: Raspored isplate oktobarskih penzija

Preminuo bivši ambasador SRJ Pavle Jevremović
13:07
27.10.2026
Isplata oktobarskih penzija počinje 3. novembra i traje će do 10. novembra, objavio je PIO fond.
Prvi će novac dobiti penzioneri samostalnih delanosti, nakon toga poljoprivredni, vojni i korisnici iz kategorije zaposlenih.
3. novembra – za penzionere samostalnih delatnosti
5. novembra – za vojne i poljoprivredne penzionere
9. novembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih na kućne adrese i na šalterima pošta
10. novembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih preko tekućih računa
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Penzioneri iz kategorije zaposlenih koji novac primaju putem pošte dobiće penzije dan ranije od onih kojima se sredstva uplaćuju na bankovne račune.
(Pančevac)