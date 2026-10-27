Vesti Društvo

PIO fond: Raspored isplate oktobarskih penzija

10:20

27.10.2026

Podeli vest:

Foto: Freepik

Isplata oktobarskih penzija počinje 3. novembra i traje će do 10. novembra, objavio je PIO fond.

Prvi će novac dobiti penzioneri samostalnih delanosti, nakon toga poljoprivredni, vojni i korisnici iz kategorije zaposlenih.

3. novembra – za penzionere samostalnih delatnosti
5. novembra – za vojne i poljoprivredne penzionere
9. novembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih na kućne adrese i na šalterima pošta
10. novembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih preko tekućih računa

Penzioneri iz kategorije zaposlenih koji novac primaju putem pošte dobiće penzije dan ranije od onih kojima se sredstva uplaćuju na bankovne račune.

(Pančevac)

Tagovi

Isplata penzija oktobarske penzije Pio fond raspored

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.