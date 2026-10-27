PIO fond: Raspored isplate oktobarskih penzija

Isplata oktobarskih penzija počinje 3. novembra i traje će do 10. novembra, objavio je PIO fond.

Prvi će novac dobiti penzioneri samostalnih delanosti, nakon toga poljoprivredni, vojni i korisnici iz kategorije zaposlenih.

3. novembra – za penzionere samostalnih delatnosti

5. novembra – za vojne i poljoprivredne penzionere

9. novembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih na kućne adrese i na šalterima pošta

10. novembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih preko tekućih računa