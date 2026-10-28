Dom omladine Pančevo: Počeo novi ciklus škole crtanja

U Domu omladine Pančeva počeo je novi ciklus tradicionalne Škole crtanja, koja na lokalnoj sceni uspešno radi već 44 godine. Program je namenjen svima koji žele da savladaju osnove ili unaprede postojeće likovne veštine.

Škola crtanja Doma omladine Pančevo već 44 godine oblikuje likovnu scenu našeg grada. S početkom nove školske godine, vrata ovog jedinstvenog ateljea širom su otvorena za sve koji žele da usavrše svoje umetničke veštine. Časovi se održavaju pod umetničkim vođstvom akademskog slikara, Zorana Deranića, svakog utorka, srede i četvrtka, od 17 do 20 sati, izjavio je Zoran Deranić, akademski slikar.

Veći deo časova posvećen je studijskom i analitičkom crtanju po modelu. Na ovaj način polaznici stiču dobru osnovu za dalje usavršavanje i školovanje, prenosi RTV Pančevo.

Pored redovnih okupljanja, u okviru škole organizuju se i predavanja, radionice, upoznavanja sa umetnicima i drugo. Takođe, zbog velikog interesovanja od ove godine organizuje se i škola slikanja za najmlađe, subotom od 13 do 15. Rezultati rada mlađih i starijih polaznika biće predstavljena na kolektivnoj izložbi u Domu omladine.

Škola crtanja za odrasle, kao i škola crtanja za decu su besplatne, a prijave nisu potrebne. Zainteresovani mogu doći bez najave u terminima časova.

(RTV Pančevo)