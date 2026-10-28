Policijski dronovi u Srbiji snimaće saobraćajne prekršaje

Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije kaže za RTS da je dron novina u radu i da zahvaljujući kamerama visoke rezolucije može da zabeleži nevezan pojas, korišćenje telefona, preticanje preko pune linije i nasilničku vožnju.

Sa 1.800 metara visine dronovi MUP-a snimaju saobraćajne prekršaje. Od početka korišćenja do sada uočeno ih je više od dve stotine. Kako se koriste ove bespilotne letelice i koje prekršaje mogu da snime?

Dron je novina u radu i, kako je objasnio Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije, zahvaljujući kamerama visoke rezolucije može da zabeleži nevezan pojas, korišćenje telefona, preticanje preko pune linije i nasilničku vožnju.

„Praktično, svi prekršaji mogu biti dokumentovani dronom trenutno osim brzine, jer nismo još u mogućnosti da merimo brzinu tim kamerama“, rekao je Maličević, prenosi RTS.

Zasad se vozači koji naprave prekršaj zaustavljaju i kažnjavaju na licu mesta, ali bi taj postupak u budućnosti, možda i skorijoj, mogao da bude automatizovan, pa bi pozivi vlasnicima vozila stizali prema registarskim oznakama.

Što se tiče bezbednosti u saobraćaju, naveo je da pojas na prednjem sedištu koristi više od 90 odsto putnika, ali da je problem zadnje sedište. Maličević je apelovao na roditelje da decu prevoze na propisan način.

Zabrinjava i porast stradanja vozača dvotočkaša, kojih je od početka godine poginulo 74, od toga 54 motociklista i 20 biciklista.

Šta donosi novi zakon

Novi zakon je u završnoj fazi, a jedna od novina je da će umesto probne vozačke dozvole biti uveden probni vozač, jer druge države taj dokument ne priznaju. Probni vozači će imati dozvole koji će izgledati isto kao i druge, ali će imati ograničenja.

U planu je i povećanje visine kazni, ali će se, kako je naveo Maličević, voditi računa o svim životnim okolnostima građana.

(RTS)