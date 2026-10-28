Proglašena je reč godine: Da li znate šta znači „maxxing“?

Reč „maxxing“, koja označava nastojanje da se nešto maksimalno unapredi ili optimizuje, proglašena je za reč godine 2026. na sajtu „Dictionary.com“, zbog naglog porasta upotrebe u različitim oblastima života, od ishrane i veštačke inteligencije do fizičkog izgleda i životnih navika.

„Maxxing“ postoji u različitim oblicima decenijama, ali je njegovu popularnost poslednjih godina podstakao izraz „looksmaxxing“, koji označava ulaganje velikih napora u poboljšanje fizičkog izgleda i potiče iz onlajn zajednica, uključujući incel grupe, piše Gardijan.

Direktor leksikografije u „Dictionary Media Group“, Stiv Džonson, rekao je da se izraz izdvojio, jer se koristi u različitim kontekstima, poput „proteinmaxx“ za ishranu, „tokenmaxx“ za korišćenje veštačke inteligencije i „cozymaxx“ za opuštanje. Lingvistkinja Keli Rajt i njene kolege dokumentovale su upotrebu ovog jezičkog obrasca još od 1990. godine, kada se pojavio u kontekstu igre „Dungeons and Dragons“, putem objava na forumu „4chan“ tokom 2010-ih, do izraza poput „vibemaxxing“ i „vocabularymaxxing“ u 2025. godini.

Da li će izraz opstati

Prema podacima „Dictionary.com“, do avgusta ove godine reč se u digitalnim medijima koristila 19 puta češće nego što je iznosio njen mesečni prosek tokom 2025. Istraživači upozoravaju da stalna težnja ka optimizaciji može da podstakne preterano samonadgledanje i samokritiku, kao i težnju ka idealizovanoj verziji sebe.

Lingvisti, međutim, smatraju da bi izraz mogao da opstane, jer ga koriste i ljudi srednjih godina i korporativni brendovi, iako je teško predvideti koliko će dugo ostati popularan.

(Blic)