Pančevci na Oktoberfestu osetili duh najveće pivske fešte

Oktoberfest nije samo festival piva; to je svojevrsni mali svet u kojem se za nekoliko sati za istim stolom mogu naći ljudi iz potpuno različitih zemalja, zapevati ista pesma, nazdraviti uz zveket krigli i, što je možda i najlepši deo svega, rastati se uz dogovor da će se druženje nastaviti negde drugde.

Upravo takvo iskustvo ponela je i ekipa iz Pančeva koja sebe naziva okrestar „Panenki“.

Njih osmorica su ove godine tri dana proveli u Minhenu, među stotinama hiljada posetilaca urnebesne bavarske fešte.

Pančevci su u Minhen otputovali avionom, prvi put u sopstvenoj režiji.

Aranžman su pronašli preko „Bukinga“, sami organizovali let, smeštaj i prevoz, pa su, kako kaže jedan od njih Bojan Filipović, na kraju prošli veoma povoljno.

Proveli su dve noći u Minhenu, a poslednju prespavali u Memingenu, odakle su imali povratni let nazad.

Pored Bojana u pančevačkoj ekipi koja je sebe nazvala „Orkestar Panenki“ (po uzoru na nezaborani film „Varljivo leto 68“ i njihovo voljeno Pančevo), bili su Nenad Stojadinov, Srđan i Nenad Anović, Branislav Žiković, Miloš Kukanjac, Bojan Huđec i Slobodan Slavković.

Tako njihova druženja nisu počela tek u Minhenu.

Ova vesela postava se okuplja i za druga putovanja – od Milana i Lajpciga do raftinga – pa je odlazak na Oktoberfest samo još jedna stanica u nizu zajedničkih avantura.

Isti sto kao prošle godine

Čim su stigli u Minhen, Pančevci su ostavili prtljag i krenuli u obilazak grada.

Za kretanje su uglavnom koristili metro, koji im je omogućio da brzo stignu do centra i do festivalskog prostora.

Prvog dana, međutim, nisu imali mnogo vremena za odmor.

Posle puta usledila je šetnja, a onda i prvo pivo.

Završili su u pivnici „Avgustiner“, gde su, sasvim simbolično, seli za isti sto na kojem su sedeli i prethodne godine.

– Hteli smo ove godine malo da promenimo, da više šetamo i obiđemo nešto novo, ali smo opet završili na istom mestu. Bukvalno za istim stolom kao prošle godine. Nama je to odgovaralo jer je bilo na otvorenom, a i navikli smo na taj ambijent – kaže Srđan Anović.