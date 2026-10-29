Sport

Železničar srušio Radnički za petu pobedu u nizu

07:32

29.10.2026

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Foto: FK Železničar Pančevo

Fudbaleri Železničara iz Pančeva nastavili su sjajan pobednički niz u Superligi Srbije, pošto su na gostovanju u Kragujevcu savladali domaći Radnički 1923 rezultatom 2:1. Junak trijumfa na stadionu „Čika Dača” bio je raspoloženi David Ankeje, koji je sa dva pogotka u prvom poluvremenu doneo gostima ključnu prednost za petu uzastopnu prvenstvenu pobedu.
Pančevci su poveli u 23. minutu kada je Janko Jevremović uputio lepu asistenciju ka Ankejeu, koji preciznom završnicom trese mrežu Kragujevčana. Domaći tim nije stigao ni da se oporavi od šoka, a usledio je novi pogodak samo tri minuta kasnije. Ponovo je Ankeje bio na pravom mestu i svojim drugim golom duplirao prednost Železničara na 2:0, potvrdivši vrhunsku golgetersku formu.
U nastavku meča, Radnički je preuzeo inicijativu i pokušao da se vrati u igru, a nada se pojavila u 63. minutu. Nakon igranja rukom defanzivca gostiju Stefana Obradovića i naknadne VAR provere, sudija je dosudio jedanaesterac za domaćina. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Nemanja Glavčić, koji je smanjio na 1:2 i uneo veliku neizvesnost u završnicu utakmice.
Ipak, Kragujevčani uprkos svim naporima nisu uspeli da stignu do izjednačenja. Železničar je disciplinovanom igrom sačuvao prednost, osvojio tri velika boda i nastavio uspon ka samom vrhu tabele, gde bi uskoro mogao da napravi ozbiljne probleme vodećim timovima Superlige Srbije.

(Pančevac)

Tagovi

David Ankeje FK Železničar Kragujevac Radnički 1923 Superliga Srbije

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