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Pronađena devojčica koja je nestala kod Niša

07:46

29.10.2026

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Foto: MUP Srbije
MUP Srbije

Trinaestogodišnja M.I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštio je MUP.

Trinaestogodišnja Mirjana Ibraimović iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštio je MUP.

Zbog nestanka devojčice pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su juče sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka.

(MUP/Pronađi me)

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Mup

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