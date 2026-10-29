Zbog nestanka devojčice pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su juče sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka.
Pronađena devojčica koja je nestala kod Niša
07:46
29.10.2026
Trinaestogodišnja M.I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštio je MUP.
Trinaestogodišnja Mirjana Ibraimović iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštio je MUP.
Zbog nestanka devojčice pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su juče sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka.
(MUP/Pronađi me)
07:46
29.10.2026
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