Pronađena devojčica koja je nestala kod Niša

Trinaestogodišnja M.I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštio je MUP.

Trinaestogodišnja Mirjana Ibraimović iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštio je MUP.

Devojčica je pronađena nepovređena i vraćena je roditeljima, dodaje se u saopštenju.

Zbog nestanka devojčice pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su juče sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka.

Kako je bilo navedeno u obaveštenju sistema „Pronađi me“, ona je poslednji put viđena 27. oktobra oko 18.10 u seoskoj prodavnici.

(MUP/Pronađi me)