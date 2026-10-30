Crveni krst: Zalihe krvi bolje, ali i dalje nedovoljne

Zalihe krvi na teritoriji grada Pančeva trenutno su u nešto boljem stanju u odnosu na prethodne nedelje, ali dragocene tečnosti i dalje nema u dovoljnim količinama. Kako sugrađani kojima je krv neophodna za lečenje ne bi morali da brinu, lokalni Crveni krst apeluje na sve ljude dobre volje da izdvoje malo vremena, pruže ruku i pomognu onima kojima je to najpotrebnije, prenosi RTV Pančevo.

U cilju stabilizacije zaliha, Crveni krst Pančevo organizuje redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi koje će se održati u ponedeljak i sredu u prepodnevnim satima. Organizatori podsećaju da je pokrenut i unapređen zvanični sajt sa kojeg se šalju snažne motivacione poruke poput: „Neka sva srca kucaju kao jedno” i „Tvoja krv nekom život znači, sa njom će neko postati jači”.

Svi koji žele da se odazovu ovom humanom pozivu i postanu nečiji junaci, mogu to učiniti dolaskom u prostorije pančevačkog Crvenog krsta, koje se nalaze u Ulici Žarka Zrenjanina broj 15.

„Već sledećeg ponedeljka i srede organizujemo prepodnevne akcije dobrovoljnog davanja krvi i to je momenat kada pruženom rukom možete da pomognete nekome da preživi i živi kvalitetnijim životom. Važno je da davaoci dođu do naših prostorija i daju krv. Zalihe jesu nešto bolje nego prethodnih nedelja, ali to i dalje nije dovoljno”, istakla je Milica Todorović iz Crvenog krsta Pančevo.

(Pančevac/RTV Pančevo)