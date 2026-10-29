Mladi strelac iz Izbišta Vuk Popov najbolji na opštinskom takmičenju

Učenici Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Izbišta ostvarili su izuzetan uspeh na danas održanom opštinskom takmičenju u streljaštvu. Mladi sportisti su sjajnim nastupom obezbedili visok plasman i još jednom uspešno predstavili svoju obrazovnu ustanovu na lokalnoj sportskoj sceni.

U pojedinačnoj konkurenciji zablistao je učenik osmog razreda Vuk Popov (8-2), koji se plasirao na predstojeće okružno takmičenje kao najbolji pojedinac turnira. Pored pojedinačnog zlata, škola iz Izbišta slavi i timski uspeh. Ekipa u sastavu Vuk Popov (8-2), Ivan Jovančić (8-2) i Ognjen Bogdanov (6-2) prikazala je odličnu preciznost i timski duh, osvojivši visoko drugo mesto u ekipnom plasmanu.

Zasluge za ove rezultate pripadaju i nastavnom kadru koji je vodio mlade strelce kroz trenažni proces i pripreme za školske sportske turnire. Učenike je za ovo takmičenje temeljno i stručno pripremala Ivana Grković, nastavnica fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

„Danas je održano opštinsko takmičenje u streljaštvu. Učenik naše škole Vuk Popov 8-2 plasirao se na okružno takmičenje kao najbolji pojedinac, a ekipa učenika naše škole u sastavu Vuk Popov 8-2, Ivan Jovančić 8-2 i Ognjen Bogdanov 6-2 osvojila je drugo mesto. Učenike je za ovo takmičenje pripremila nastavnica fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Ivana Grković. Čestitamo!”, ponosno se navodi u zvaničnom saopštenju Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Izbišta.

(Pančevac/S.L)