Rem o konkursu za upravne odbore RTS-a i RTV-a, na dnevnom redu i TV Informer

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) razmatraće na narednoj sednici raspisivanje konkursa za popunu upravnih odbora javnih servisa Radio-televizije Srbije (RTS) i Radio-televizije Vojvodine (RTV). Kako je izjavio predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac, ovo telo je primilo zvanične dopise Nezavisnog strukovnog sindikata RTS i filmskih radnika Srbije, kao i sindikata RTS-a „Nezavisnost“, koji zahtevaju hitno postupanje i pokretanje postupka za izbor novih članova klupskih i upravnih tela javnog servisa.

Na sednici je istaknuto da je upućeno i otvoreno pismo rukovodstvu Upravnog odbora RTS-a, Savetu REM-a i Narodnoj skupštini sa zahtevom za odgovornost rukovodstva i uredništva informativnog programa, uz opasku Smederevca da su se „neke promene već dogodile u RTS-u“. Članica Saveta Dubravka Valić Nedeljković ukazala je i na činjenicu da javni servisi trenutno nemaju ni programske savete, zbog čega je obaveza REM-a da podseti Narodnu skupštinu na sprovođenje izbora za ova tela.

Članovi Saveta REM-a su se zvanično dogovorili da se na dnevnom redu sledeće sednice nađe i inicijativa 32 organizacije civilnog društva za oduzimanje dozvole za emitovanje programa televiziji „Informer“, kao i otvoreno pismo Studentske liste. Službi za nadzor i analizu već je izdat nalog da se prikupe sve dosadašnje prijave i detaljno uporede sa novom inicijativom kako bi se pokrenuo zakonski postupak.

„Inicijativa za oduzimanje dozvole za emitovanje TV Informer predata je na 56 strana, sa detaljnim opisima raznih povreda. Dao sam nalog službi za nadzor i analizu da se prikupe sve prijave koje se odnose na ‘Informer’ i uporede sa navodima koji se nalaze u inicijativi. Sve ono što se ne nalazi u prijavama, a nalazi se u inicijativi, dobiće status pojedinačne prijave za odlučivanje kako bi mogao da se pokrene postupak”, izjavio je predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac.

Na današnjoj sednici doneta je i odluka da se odloži rasprava o prestanku mandata dosadašnjoj direktorki REM-a Rajki Galin Ćertić i o izboru novog direktora, a ona će biti pozvana da prisustvuje nekoj od narednih sednica ovog tela.

(Pančevac/Dnevnik)