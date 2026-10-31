Folklorno veče u Crepaji: Koncert KUD-a Sveti Sava

Kulturno-umetničko društvo „Sveti Sava“ iz Crepaje organizuje celovečernji koncert koji će biti održan u nedelju, 1. novembra, sa početkom u 16 časova. Manifestacija će se održati u školskoj sali OŠ „Sava Žebeljan“ u Crepaji, gde će publika imati priliku da uživa u bogatstvu narodnih običaja, izvornih igara i tradicionalnih pesama.

Ovaj događaj biće idealna prilika za predstavljanje folklornog nasleđa koje ovo društvo verno čuva još od svog osnivanja 2003. godine. Pored domaćina, na sceni će nastupiti i specijalni gosti – članovi udruženja „Vojvođanska tradicija“, kao i renomirani ansambli iz Novog Sada, Žablja i drugih mesta, koji će dodatno uveličati ovo kulturno-umetničko veče.

„Naš cilj je da kroz pesmu i igru spojimo različite generacije i sačuvamo duh prošlih vremena od zaborava. Ovaj koncert je kruna našeg rada i prostor gde se neguju zajedništvo i ljubav prema korenima“, poručuju organizatori.

Iz KUD-a „Sveti Sava“ pozivaju sve meštane Crepaje i ljubitelje narodne tradicije iz celog Banata da svojim prisustvom podrže mlade čuvare tradicije i uživaju u programu koji slavi kulturno blago našeg podneblja.

(Pančevac)