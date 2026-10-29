Prosečne plate u Južnom Banatu: Pančevo na vrhu, Kovačica na dnu

Prosečna neto zarada u Srbiji za avgust 2026. godine iznosila je 117.282 dinara, dok je Pančevo sa prosekom od 117.035 dinara zabeležilo najviša primanja u Južnobanatskom okrugu, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Dok se glavni grad okruga opasno približio republičkom proseku, zaostajući za svega 247 dinara, ostatak Južnog Banata beleži znatno niža primanja, a na samom začelju nalazi se opština Kovačica.

Prema najnovijim zvaničnim podacima, prosečna bruto zarada na nivou države iznosila je 161.953 dinara, a zabeležen je stabilan realni rast plata od preko 8 procenata u odnosu na prošlu godinu.

„Statistika pokazuje konstantan nominalni i realni rast zarada na nivou cele zemlje, ali su regionalne razlike i dalje vidljive. Posebno je značajan podatak o medijalnoj neto zaradi koja na nivou Srbije iznosi 93.325 dinara, što u praksi znači da tačno polovina zaposlenih građana radi za platu do ovog iznosa“, navode ekonomski analitičari.

U Južnobanatskom okrugu, odmah iza Pančeva, po visini primanja pozicionirao se Vršac, dok su sve ostale opštine ostale ispod granice od 100.000 dinara.

Najveći statistički jaz u okrugu vidljiv je između Pančeva i Kovačice, gde razlika u prosečnoj mesečnoj koverti iznosi čak 22.416 dinara u korist Pančevaca.

(Pančevac)