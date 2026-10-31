Južni Banat

Đaci iz Hajdučice posetili Beogradski sajam knjiga

11:02

31.10.2026

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FB/OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Hajdučica

Učenici drugog ciklusa Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice posetili su Međunarodni beogradski sajam knjiga, saopšteno je iz ove obrazovne ustanove. Đaci su prestonicu posetili u pratnji nastavnice srpskog jezika Anje Munćan, u okviru organizovane školske posete ovoj prestižnoj kulturnoj manifestaciji.
Ova poseta bila je idealna prilika da osnovci iz Hajdučice uživo osete jedinstvenu atmosferu praznika pisane reči i prelistaju najnovija izdanja domaćih i svetskih autora.
„Knjiga je prozor u svet. Bila je ovo divna prilika da naši đaci zajedno prošetaju halama Beogradskog sajma, vide veliki izbor knjiga, pronađu nešto za svoju dušu i osete posebnu atmosferu ovog praznika“, poručuju iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“.
Mladi školarci su sa sajma poneli mnoštvo lepih utisaka, ali i nove naslove kojima će obogatiti svoje kućne biblioteke i produžiti ljubav prema čitanju i pisanoj reči.
(Pančevac)

 

Tagovi

Beogradski sajam Hajdučica OŠ Jovan Jovanović Zmaj Sajam Knjiga školska poseta

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