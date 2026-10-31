Đaci iz Hajdučice posetili Beogradski sajam knjiga

Učenici drugog ciklusa Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice posetili su Međunarodni beogradski sajam knjiga, saopšteno je iz ove obrazovne ustanove. Đaci su prestonicu posetili u pratnji nastavnice srpskog jezika Anje Munćan, u okviru organizovane školske posete ovoj prestižnoj kulturnoj manifestaciji.

Ova poseta bila je idealna prilika da osnovci iz Hajdučice uživo osete jedinstvenu atmosferu praznika pisane reči i prelistaju najnovija izdanja domaćih i svetskih autora.

„Knjiga je prozor u svet. Bila je ovo divna prilika da naši đaci zajedno prošetaju halama Beogradskog sajma, vide veliki izbor knjiga, pronađu nešto za svoju dušu i osete posebnu atmosferu ovog praznika“, poručuju iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“.

Mladi školarci su sa sajma poneli mnoštvo lepih utisaka, ali i nove naslove kojima će obogatiti svoje kućne biblioteke i produžiti ljubav prema čitanju i pisanoj reči.

(Pančevac)