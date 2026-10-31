Umetnost na staklu: Kreativne radionice u Pančevu

Udruženje žena „Pančevke“ Gornji grad organizuje seriju kreativnih radionica slikanja na staklu, koje će se održavati tokom celog novembra 2026. godine. Polaznici će imati priliku da savladaju tehnike oslikavanja i na staklene predmete prenesu tradicionalne srpske i banatske motive, spajajući tako staro nasleđe i modernu kreativnost.

Cilj ove jednomesečne manifestacije je očuvanje i prenošenje bogate kulturne baštine ovog dela Banata na mlađe generacije kroz praktičan umetnički rad.

„Umetnost u tradiciji našim rukama! Pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da nam se pridruže kako bismo zajedno slikali, družili se i stvorili unikatne upotrebne predmete sa motivima koji krase naš kraj“, poručuju iz Udruženja žena „Pančevke“ Gornji grad.

Radionice će se sprovoditi u periodu od 1.11.2026. do 30.11.2026. godine, a sav potreban materijal za oslikavanje stakla obezbeđen je od strane organizatora. Zbog velikog interesovanja i očuvanja kvaliteta rada u grupama, broj mesta je ograničen, a svi zainteresovani se mogu prijaviti direktno putem broja telefona 062/858-7635.

(Pančevac)