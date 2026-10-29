Željko Mitrović otpustio 150 ljudi, a najavio otkaz za još 1.000

Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se na svom Instagramu i otkrio da je dao masovne otkaze radnicima.

On je u svom obraćanju rekao da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još.

– Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do “zelene grane” Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex – napisao je on.

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(Pančevac)