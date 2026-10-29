Dnevnik RTS-a emitovan sa zakašnjenjem zbog lažne dojave o bombi

Dnevnik 2 Radio-televizije Srbije (RTS) emitovan je večeras sa zakašnjenjem od skoro pola sata zbog, kako su naveli, lažne dojave o postavljenoj bombi.

„Nakon obavljene kontradiverzione provere, utvrđeno je da su dojave bile lažne. Radnici, koji su napustili objekte tokom provere, vratili su se na radna mesta“, navedeno je na sajtu javnog servisa.

RTS je večeras dojavljeno da su u objektima javnog medijskog servisa postavljene bombe, a radnici su napustili zgrade. ; Kontakt centru RTS-a u 18.42 javljeno je da je postavljena bomba.

Kontradiverzione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova proverile su objekte u Takovskoj, Aberdarevoj, Radio Beogradu i na Košutnjaku.

(Beta)