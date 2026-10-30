Jorgić: Nedostatak deviza u menjačnicama je privremen, nema razloga za zabrinutost

Govoreći o aktuelnoj finansijskoj situaciji u Srbiji, berzanski analitičar Branislav Jorgić ocenjuje da nema ekonomskih razloga za poremećaje na deviznom tržištu.

„Na međubankarskom deviznom tržištu nema nikakvih poremećaja u prethodnom periodu. Bilo je nešto više plaćanja u septembru, ali to je bio rezultat nabavke energenata“, naveo je Jorgić.

Objašnjava da se povremeni nedostatak deviza u menjačnicama dešavao i prethodnih godina, uglavnom zbog povećane tražnje i vremena potrebnog za nabavku novca.

„U određenom trenutku pojavi se veća tražnja, a menjačnice nemaju dovoljno sredstava dok ne izvrše porudžbine novca. To se posle dan, dva ili tri smiri. Mislim da će se isto desiti i u ovom slučaju, jer ne vidim nijedan ekonomski razlog da dođe do poremećaja“, istakao je Jorgić.

(RTS)