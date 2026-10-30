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Goran Karadžić podneo ostavku na mesto generalnog direktora RTV-a

11:34

30.10.2026

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Foto: RTV

Generalni direktor Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine Goran Karadžić podneo je ostavku na tu funkciju, saopštila je JMU RTV.

Goran Karadžić na ovu fuknciju stupio je 20. oktobra 2023. godine.

Pre ovog imenovanja, Karadžić je od 5. septembra 2023. godine obavljao funkciju vršioca dužnosti  generalnog direktora RTV-a.

Goran Karadžić podneo ostavku na mesto Generalnog direktora RTV-a
U ponedeljak je ostavku podneo i glavni i odgovorni urednik RTV1 Vojvodina Nenad Ćaćić, a dan kasnije ostavke su podnele vršiteljka dužnosti direktorke Prvog programa radija Radio-televizije Vojvodine (RTV) Verica Batić i urednica Veb redakcije Vesna Iskrin.
(RTV)

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Goran Karadžić RTV

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