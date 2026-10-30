Produžen rok za prijavu za studentske kredite i stipendije do 15. novembra

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12:18
30.10.2026
BEOGRAD -Ministarstvo prosvete produžilo je rok za prijavu na konkurs za dodelu studentskih kredita, studentskih stipendija i stipendija za nedostajuća zanimanja.
Prijava na konkurse produžava se do 15. novembra.
Ona se vrši putem Portala za kredite i stipendije.
12:18
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12:18
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