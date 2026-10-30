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Produžen rok za prijavu za studentske kredite i stipendije do 15. novembra

11:43

30.10.2026

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Foto: Pixabay

BEOGRAD -Ministarstvo prosvete produžilo je rok za prijavu na konkurs za dodelu studentskih kredita, studentskih stipendija i stipendija za nedostajuća zanimanja.
Prijava na konkurse produžava se do 15. novembra.

Ona se vrši putem Portala za kredite i stipendije.

Tagovi

krediti stipendije studenti

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