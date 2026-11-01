Neradni dani u novembru: Đacima pet dana odmora

Građane Srbije u novembru očekuje slobodan dan povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, koji se obeležava u sredu, 11. novembra. Dok će učenici osnovnih i srednjih škola spojiti praznik sa vikendom i dobiti mini-odmor od pet uzastopnih dana, za većinu zaposlenih važe drugačija pravila.

Prema školskom kalendaru za 2026/2027. godinu, jesenji raspust za đake trajaće od srede, 11. novembra, do petka, 13. novembra. Kada se tome doda predstojeći vikend, učenici će imati ukupno pet slobodnih dana. U školske klupe se vraćaju u ponedeljak, 16. novembra. Ova pauza idealna je prilika za porodična putovanja, izlete ili posetu rodbini.

Sa druge strane, odrasli neće imati mogućnost za ovako dug predah, osim ukoliko sami ne organizuju svoje slobodne dane.

Sreda, 11. novembar – državni praznik i zvanično neradni dan za sve sektore.

Četvrtak, 12. novembar – redovan radni dan.

Petak, 13. novembar – redovan radni dan.

Zaposleni koji žele da spoje praznik sa vikendom i dobiju petodnevni odmor kao i njihova deca, moraće da iskoriste dane od godišnjeg odmora za četvrtak i petak.

Dan primirja je državni praznik koji se u Srbiji svečano obeležava od 2012. godine. Ovaj datum podseća na 11. novembar 1918. godine, kada su u železničkom vagonu u Kompijenu sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom, čime je okončan Prvi svetski rat.

Nakon ovog novembarskog predaha, učenike očekuje stabilan period nastave sve do kraja prvog polugodišta, kada nastupa duži zimski raspust.

(Dnevnik)