OFAK produžio licencu NIS-u do 11. decembra

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) izdala je danas novu operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, koja važi do 11. decembra, prenosi Radio-televizija Srbije.

Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu.

Kompanija NIS podnela je 24. oktobra Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije.

(Pančevac/RTS)