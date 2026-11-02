Učenik iz Vršca kuvaće u restoranu sa dve Mišelinove zvezdice

Poljoprivredna škola „Vršac” ugostila je svog bivšeg učenika Aleksandra Menićanina, kuvara generacije 2023/2024., koji uskoro počinje da radi u elitnom bečkom restoranu sa dve Mišelinove zvezdice. Menićanin je u glavnom gradu Austrije uspešno završio četvrtu godinu školovanja i specijalizovao se za pripremu morskih plodova.

On je posetio svoju bivšu školu kako bi sa sadašnjim đacima podelio dragocena iskustva sa svog profesionalnog puta, govorio o izazovima u ugostiteljstvu i preneo im šta je sve potrebno za uspeh u svetu vrhunske gastronomije.

Ovaj susret realizovan je u okviru školskog Alumni kluba, čiji je cilj povezivanje bivših i sadašnjih učenika radi razmene znanja i motivacije novih generacija. Iz vršačke škole poručuju da su izuzetno ponosni na Aleksandrov uspeh, koji dokazuje da se iz ove obrazovne ustanove može krenuti ka najvećim profesionalnim visinama.

(Pančevac)