Južni Banat

Učenik iz Vršca kuvaće u restoranu sa dve Mišelinove zvezdice

14:00

02.11.2026

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Printscreen/FB
Poljoprivredna škola „Vršac” ugostila je svog bivšeg učenika Aleksandra Menićanina, kuvara generacije 2023/2024., koji uskoro počinje da radi u elitnom bečkom restoranu sa dve Mišelinove zvezdice. Menićanin je u glavnom gradu Austrije uspešno završio četvrtu godinu školovanja i specijalizovao se za pripremu morskih plodova.
On je posetio svoju bivšu školu kako bi sa sadašnjim đacima podelio dragocena iskustva sa svog profesionalnog puta, govorio o izazovima u ugostiteljstvu i preneo im šta je sve potrebno za uspeh u svetu vrhunske gastronomije.
Ovaj susret realizovan je u okviru školskog Alumni kluba, čiji je cilj povezivanje bivših i sadašnjih učenika radi razmene znanja i motivacije novih generacija. Iz vršačke škole poručuju da su izuzetno ponosni na Aleksandrov uspeh, koji dokazuje da se iz ove obrazovne ustanove može krenuti ka najvećim profesionalnim visinama.
(Pančevac)

Tagovi

Aleksandar Menićanin Beč kuvar Mišelinova zvezdica Poljoprivredna škola Vršac

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