NBS: Zaštićena prava poverilaca i štediša Alta banke

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, dana 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Istovremenim donošenjem rešenja o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka nad tom bankom, Narodna banka Srbije je upravljanje nad njom prenela na Agenciju za osiguranje depozita, a protiv banke, njenih akcionara i organa upravljanja, kao i drugih odgovornih lica pokrenuti su odgovarajući postupci, navodi se u saopštenju kabineta guvernera NBS.

Na ovaj način obezbeđeno je da imovina ove banke ostane pod nadzorom i da se onemogući njeno rasipanje, kako bi svi poverioci, a na prvom mestu fizička lica i privreda koji su deponenti banke, bili u mogućnosti da ponovo u što kraćem roku raspolažu svojim sredstvima.

Štediše ove banke biće blagovremeno, u što kraćem roku, obaveštene kod koje banke će moći da podignu svoje depozite do osiguranog iznosa od 50.000 evra, kao i o načinu prijave ostalih svojih potraživanja i o njihovoj isplati.

Navedeni postupak ni na koji način ne oslobađa dužnike banke njihovih obaveza, pri čemu ova lica mogu očekivati jasne instrukcije o načinu izmirenja svojih obaveza prema banci nakon pokretanja stečajnog postupka, navodi se.

Ono što je ključno u ovom trenutku je, kako se ističe, da svi poverioci i klijenti banke razumeju da se ovim postupkom štite njihova prava, ali i da se time čuva finansijska stabilnost bankarskog sektora i finansijskog tržišta što je sve preduslov za dalje redovno funkcionisanje naše celokupne ekonomije.

Zaštita deponenata i njihovih potraživanja je prioritet i da bi se ona podigla i održala na najvišem mogućem nivou neophodno je svemu pristupiti informisano, pri čemu će i Narodna banka Srbije i Agencija za osiguranje depozita uložiti maksimalne napore da se ceo postupak sprovede u što kraćem roku, transparentno i uz uzimanje u obzir svih efekata na sve učesnike na tržištu, zaključuje se u saopštenju.

(Pančevac)