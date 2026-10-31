SNS 13. decembra bira novo rukovodstvo, za predsednika predložen Aleksandar Vučić

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević zakazao je danas vanredno zasedanje stranačke skupštine za 13. decembar i predložio Aleksandra Vučića za novog predsednika.

„Kao predsednik SNS, vama članovima glavnog odbora predlažem da donesemo odluku, da sazovemo vanredno zasedanje ;skupštine SNS-a za 13. decembar gde ćemo birati novo stranačko rukovodstvo i spremiti stranku za period pred nama“, rekao je Vučević na sednici glavnog odbora SNS u Beogradu.

Predložio je da se Aleksandar Vučić vrati na poziciju predsednika te stranke, kao što je to bio od 2012. do 27. maja 2023. godine, kada se povukao.

Na sednici glavnog odbora SNS prisutno je bilo 657 članova glavnog odbora.

(Beta)