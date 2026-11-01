Dve godine od pada nadstrešnice u NS, patrijarh služi pomen u Hramu Sv.Save

Novi Sad: Građani odali poštu stradalima u padu nadstrešnice
12:19
01.11.2026
09:00Dnevni horoskop za 1. novembar: Evo kome inicijativa donosi poslovni uspeh, a ko je osetljiviji nego inače
09:00Dnevni horoskop za 1. novembar: Evo kome inicijativa donosi poslovni uspeh, a ko je osetljiviji nego inače
Navršava se dve godine od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je život izgubilo 16 osoba, a tim povodom patrijarh Porfirije će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti pomen stradalima.
Patrijarh će pomen služiti posle liturgije koja počinje u 9 sati.
U Novom Sadu danas će biti organizovan komemorativni skup povodom dve godine pod pada nadstrešnice.
Na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine srušila se betonska nadstrešnica, u 11.52 časova, kada je na licu mesta stradalo 14 osoba, od kojih troje dece.
Tada su teško povređene tri osobe, od kojih je dvoje kasnije podleglo zadobijenim povredama.
12:19
01.11.2026
16:00
29.10.2026
15:21
26.10.2026
16:47
24.10.2026
AUD
72.60 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
73.74 RSD
CHF
126.43 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
139.05 RSD
SEK
10.52 RSD
USD
104.56 RSD
12:19
01.11.2026
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Prepodobnog Prohora Pčinjskog.
08:30
01.11.2026
Jutarnja temperatura od tri do sedam, a najviša dnevna od devet do 13.
08:00
01.11.2026