Otvoreni konkursi za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije

Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su otvoreni konkursi za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu Vojske Srbije.

Konkursi su otvoreni od danas do 30. novembra, a pravo da se prijave imaju državljani Srbije koji imaju najmanje srednju stručnu spremu i ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Ministarstvo je navelo da kandidate, čije su prijave blagovremene i kompletne, očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera, nakon čega sledi osnovna i selektivna obuka.

Najuspešnijima će biti pružena prilika da stupe u profesionalnu vojnu službu, prvo na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme.

Mesto službovanja budućih pripadnika 63. padobranske brigade biće u Nišu, dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije službovati u Pančevu.

Detaljne informacije o konkursima za prijem u specijalne jedinice dostupne su na sajtu Ministarstva odbrane.

(Pančevac)