Novi Sad: Građani odali poštu stradalima u padu nadstrešnice

Komemorativni skup koji se održava povodom dve godine od pada nadstrešnice kod Železničke stanice u Novom Sadu na poziv studenata u blokadi počeo je održavanjem 16 minuta tišine za stradale.

U padu nadstrešnice pre dve godine poginuli su: Sara Firić (2018), Valentina Firić (2014), Đorđe Firić (1971), Milica Adamović (2008), Nemanja Komar (2007), Anđela Ruman (2004), Miloš Milosavljević (2003), Stefan Hrka (1997), Sanja Ćirić Arbutina (1989), Vasko Sazdovski (1979), Goranka Raca (1966), Vukašin Raković (1955), Mileva Karanović (1948), Đuro Švonja (1947), Anja Radonjić (2000) i Vukašin Crnčević (2006). Teodora Martinko preživela je pad nadstrešnice, ali je zadobila teške telesne povrede.

Nakon 16 minuta ćutanja, ispred stanice, uslediće program u kojim je predviđeno da hor otpeva pesmu Cveta trešnja, a zatim govori i solo violine.

Po okončanju programa, pristupiće se polaganju 16 belih venaca koje građani nose.

Građani su najpre oformili tri kolone koje su se spojile u jednu kod Futoške pijace u Novom Sadu i zatim šetali do Železničke stanice.

Na čelu kolone koja je krenula od Limanskog parka bio je transparent bele golubice iznad koje piše Tuga ostaje, a na čelu druge dve kolone, bio je transparent na kom piše 11.52 i 16.

Bulevar oslobođenja, kao i Bulevar Jaše Tonića i sve okolne ulice blokirani su za saobraćaj, a na terenu je i saobraćajna policija.

Na skupu je i veliki broj bajkera i traktora.

Nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu srušila se 1. novembra 2024. godine u 11.52 časova kada je na licu mesta stradalo 14 osoba, dok je troje povređeno. U bolnici su, od zadobijenih povreda, naknadno preminule još dve osobe.

(Tanjug)