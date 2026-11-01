Oglasila se Poštanska štedionica, tiče se isplate penzija

Isplata penzija unapred za oktobar 2026. godine počinje danas, 1. novembra, saopštila je Banka Poštanska štedionica. Penzioneri koji koriste ovu uslugu moći će da raspolažu svojim novcem pre zvaničnog datuma redovne isplate, a sredstva će biti dostupna prema rasporedu koji zavisi od kategorije korisnika.

Banka Poštanska štedionica objavila je kalendar isplate „Penzija unapred“ za oktobar 2026. godine, prema kojem će prve uplate biti omogućene već danas, dok će ostale kategorije korisnika sredstva dobiti tokom naredna dva dana.

Reč je o posebnoj bankarskoj usluzi koja omogućava penzionerima i korisnicima boračko-invalidskih primanja da raspolažu novcem pre zvaničnog termina isplate.

Usluga je besplatna, ali je namenjena korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove i koji su se za nju prijavili.

(Direktno.rs)