Tri medalje za dizače tegova Dinama na Sever kupu

Takmičari Kluba dizača tegova „Dinamo” iz Pančeva ostvarili su zapažene rezultate na prvom „Sever kupu” u disciplini benč pres, osvojivši tri medalje. Na takmičenju održanom u subotu, 31. oktobra u Somboru, nastupilo je blizu 50 takmičara iz 13 klubova širom Srbije, u organizaciji domaćeg kluba „Sever” i pod pokroviteljstvom Powerlifting saveza Vojvodine.

Pančevački tim predstavljala su četiri takmičara, a najsjajnije odličje osvojio je Ljubiša Atanacković, koji je zauzeo prvo mesto u kategoriji veterana M1 do 105 kilograma. Srebrne medalje i druga mesta u svojim kategorijama izborili su senior Lazar Tršek (kategorija do 74 kg) sa podignutih 107.5 kg, kao i junior Predrag Slavković (kategorija do 105 kg) sa rezultatom od 140 kg. Četvrti predstavnik kluba, Filip Vlajić, zauzeo je četvrto mesto u seniorskoj kategoriji do 93 kg, ostvarivši rezultat od 145 kg.

Naredni izazov za pančevačke dizače tegova biće Kup Srbije i memorijalni turnir „Sava Vasiljevski” u disciplini mrtvo dizanje. Ovo takmičenje biće održano 28. novembra 2026. godine u Elemiru, potvrdio je predsednik kluba Filip Vlajić.

(Pančevac/S. L)