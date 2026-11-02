Glavinić heroj Vršca: Postigao gol za pobedu, pa stao na gol i sačuvao tri boda!

Gosti su poveli već u devetom minutu preko Saše Jovanovića, ali naš odgovor nije se dugo čekao. Luka Serdar je u 17. minutu pogodio za 1:1, čime smo se brzo vratili u utakmicu.

U nastavku susreta naši fudbaleri uspeli su da dođu do potpunog preokreta. Đorđe Glavinić je u 75. minutu, nakon odlične asistencije Srđana Bašića, zatresao mrežu TSC-a i doneo nam vođstvo od 2:1.

Ipak, prava drama usledila je u završnici.

Naš golman Luka Lazin dobio je direktan crveni karton u 90. minutu, a kako smo već iskoristili sve izmene, nije postojala mogućnost da na teren uđe rezervni čuvar mreže.

Tada je na scenu ponovo stupio Glavinić!

Strelac pobedonosnog pogotka preuzeo je odgovornost, obukao golmansku opremu i stao među stative kako bi sačuvao prednost našeg tima.

Gosti su odmah dobili priliku iz slobodnog udarca sa oko 17 metara, ali je lopta nakon odbitka završila u gol-autu. Glavinić i naši fudbaleri izdržali su završne napade i sačuvali veliku pobedu.

Naš tim je tako osvojio dragocena tri boda i prišao TSC-u na samo četiri boda razlike, potvrdivši odlične partije koje pruža pod vođstvom Darka Rakočevića tokom 2026. godine.

Glavinić je doneo vođstvo, a zatim ga i odbranio!

OFK Vršac – TSC 2:1 Stadion: Gradski stadion, Vršac.

Gledalaca: 300.

Sudija: Milan Balinovac.

Pomoćnici: Miloš Rajković i Ivana Jovanović. Žuti kartoni: Ostojić, Kiković, Atem, Bašić, Milivojević (OFK Vršac), Simić, Stefan Jovanović, Tegeltija, Radin (TSC).

Crveni karton: Lazin (OFK Vršac), 90′. OFK Vršac: Lazin, Bojat, Nikolić, Kiković, Gojkov (od 87. Milivojević), Vasiu (od 61. Glavinić), Čejić (od 72. Bašić), Janjić, Ostojić, Serdar (od 87. Radojičić), Pivaš (od 72. Atem). TSC: Simić, Krstić (od 80. Stančić), Stojsavljević, Radin, Saša Jovanović, Burmaz (od 63. Nikolić), Milosavić (od 63. Nešković), Stefan Jovanović (od 89. Mladenović), Stojković, Tegeltija, Soprenić.

(OFK Vršac)