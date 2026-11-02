Dva zemljotresa potresla BiH, epicentri kod Sarajeva i Mostara
Dva zemljotresa, na području Sarajeva i Mostara, protekle noći potresla su Bosnu i Hercegovinu (BiH).
Prema saopštenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prvi zemljotres, s epicentrom kod Sarajeva, zabeležen je 1.17 časova i bio je jačine 2,1 stepena prema Rihteru.
Drugi zemljotres desio se u 4.34 časova s epicentrom kod Mostara, a njegova jačina bila je 2,7 stepena prema Rihteru.
Zemljotresi ove jačine spadaju u slabije potrese, ali su ih mnogi građani osetili, preneli su sarajevski mediji.
Prema prijavama na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), iz Sarajeva su se javljali stanovnici Ilidže, Vogošće, Lukavice i Kobilje Glave, a kod Mostara najviše iz Blagaja i Rodoča.
Građani su potrese opisali kao kratke udare, praćene zvukom nalik eksploziji ili grmljavini.
(Beta)