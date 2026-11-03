Počela isplata penzija za oktobar

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je da će isplata penzija za oktobar početi 3. novembra kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzije će biti isplaćene 5. novembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata će biti 10. novembra na tekuće račune, a 9. novembra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za oktobar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. novembra.

(Pančevac)