Raspevani dragulji u Kovačici: Finale festivala dečje pesme 7. novembra

Dom kulture u Kovačici biće u subotu, 7. novembra sa početkom u 18 časova, domaćin finalnog dela 34. Vojvođanskog festivala slovačkih narodnih pesama u dečjem izvođenju pod nazivom „Raspevani dragulji” („Rozspievané klenoty”).

Ova tradicionalna manifestacija okuplja najmlađe čuvare slovačke narodne tradicije. U ovogodišnjem bogatom finalnom programu publika će imati priliku da uživa u autentičnim nastupima talentovanih mladih interpretatora koji dolaze iz 16 različitih sela i mesta širom Vojvodine.

Organizatori festivala, koji decenijama uspešno neguju kulturno nasleđe, uputili su otvoren poziv svim građanima i ljubiteljima muzike da podrže mlade izvođače na velikoj sceni.

„Pozivamo vas na finalnu partiju 34. dečjeg festivala ‘Raspevani dragulji’. U programu nastupaju pevači iz 16 sela u pevanju slovačkih narodnih pesama. Radujemo se vašem dolasku”, poručuju organizatori u zvaničnoj pozivnici.

Ovaj festival predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih stubova slovačke nacionalne zajednice u regionu, pružajući najmlađima priliku da kroz pesmu, druženje i igru očuvaju svoj maternji jezik, običaje i bogatu folklornu baštinu svojih predaka.

(Pančevac)