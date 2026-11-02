Spoj zanata i kreativnosti: Ulepšana srednja škola u Kovinu

Dvorište i ulaz u Srednju stručnu školu „Vasa Pelagić” u Kovinu krase zanimljivi radovi koji pokazuju kako se znanje, zanatsko umeće i kreativnost mogu spojiti u nešto korisno i dekorativno.

Tokom prošle školske godine, učenici obrazovnog profila bravar-zavarivač izradili su drvene žardinjere sa metalnim elementima, koje ulepšavaju školski ulaz, kao i originalnu konstrukciju u obliku bicikliste, napravljenu od metalnih cevi.

Posebnost ovog rada je u tome što biciklista služi kao stalak za izlaganje cveća, čiji se izgled menja u skladu sa godišnjim dobima. Za cvetne aranžmane zaduženi su učenici obrazovnog profila cvećar-vrtlar, koji izborom i rasporedom sezonskih biljaka svakoj sezoni daju drugačiji izgled.

Na ovaj način učenici dva obrazovna profila povezuju svoja znanja i veštine – jedni kroz obradu metala i izradu konstrukcija, a drugi kroz poznavanje biljaka i uređenje prostora. Rezultat njihove saradnje su radovi koji doprinose lepšem i prijatnijem školskom okruženju.

Ovaj primer pokazuje da škola može biti mnogo više od mesta za učenje – ona je prostor stvaranja, saradnje i dobrih ideja. Radovi učenika Srednje stručne škole „Vasa Pelagić” ostaju lep doprinos školskom okruženju i podsećanje da se znanje najbolje potvrđuje delima.

(Pančevac/Opština Kovin)