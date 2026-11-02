Boli vas grlo? Jedan sastojak iz kuhinje će vam pomoći

Grebanje i bol u grlu mogu da popuste uz ono što već stoji u vašoj kuhinji, bez odlaska u apoteku. Pogledajte kako da napravite rastvor.

Grebanje i bol u grlu mogu da popuste za kratko vreme, a dovoljno je da u malo mlake vode dodate jedan jeftin sastojak koji stoji u svakoj kući. Čaša od 200 ml i minut vremena, to je sve što vam treba.

Kada stigne sezona gripa, prehlada i kijavica, uz curenje nosa, kijanje i povišenu temperaturu često se javlja i bol u grlu.

Umesto da odmah posegnete za lekovima iz apoteke, grlo možete da ublažite iz udobnosti doma, sa samo dva sastojka koja verovatno već imate pri ruci.

Da li ispiranje grla slanom vodom pomaže kod bola

Pomaže. Slana voda smanjuje otok i upalu, ublažava grebanje i bol u grlu i olakšava izbacivanje sluzi, pa mnogima donosi brzo, mada privremeno olakšanje.

Zašto obična so smiruje nadraženo grlo

Olakšanje dolazi iz nekoliko razloga. Pre svega, so izvlači višak tečnosti iz nadraženih tkiva i tako smanjuje otok i upalu u grlu.

Osim toga, ima blaga antibakterijska i antivirusna svojstva, koja pomažu u borbi protiv mikroorganizama što izazivaju infekcije.

Kod bakterijske infekcije slana voda može da pomogne u regulaciji pH vrednosti u ustima i grlu, pa stvara okruženje nepovoljno za razmnožavanje bakterija.

Ispiranje takođe olakšava razgradnju i izbacivanje nakupljene sluzi iz grla i disajnih puteva, zbog čega kašalj postaje produktivniji.

Kako da napravite rastvor protiv bola u grlu

Uzmite oko 200 ml tople vode. Topla voda bolje rastvara so, a i prijatnija je za iritirano grlo. U nju dodajte jednu kašičicu soli i dobro promešajte.

Kad je grlo jako iritirano, smanjite količinu soli ili dodajte malo meda, kako biste ublažili peckanje. Čim se so potpuno rastvori, ispirajte grlo ovim rastvorom 10 do 15 sekundi, pa ispljunite.

Postupak slobodno ponavljajte nekoliko puta dnevno. Ipak, ako bol ne popusti posle nedelju dana, ili se jave visoka temperatura, teškoće pri gutanju ili bele naslage na krajnicima, obavezno se javite lekaru.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

(Krstarica)