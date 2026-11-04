Muzej u Beloj Crkvi: Izložba bisti „Četrnaest lica prošlosti“

U galerijskom prostoru Muzeja u Beloj Crkvi otvorena je izložba „Četrnaest lica prošlosti“ u cilju predstavljanja bisti iz Likovne zbirke posetiocima ove ustanove.

U Muzeju Bele Crkve posetiocima je upriličena izložba četrnaest bisti koje su nastale u vremenskom okviru od kraja XIX veka do 2026. godine, sa reprezentacijom značajnih istorijskih ličnosti poput: Habzburških careva Marije Terezije i Fanca Jozefa, narodnih heroja Save Munćana i Zlatibora Gojkova, nacionalne istorijske ličnosti Svetozara Miletića, kao i lokalnih istorijskih ličnosti, rekao je ta TV Pančevo Igor Vokoun- direktor Narodne biblioteke i Muzeja, Bela Crkva.

Iako skromne u broju, četrnaest bisti koje baštini Muzej u Beloj Crkvi svedoče o kontinuitetu i istorijskom razvoju sredine u kojoj su nastajale i u kojoj se baštine, prenosi RTV Pančevo.

Ovaj izbor skulpture svedoči o potrebi lokalnog prostora za očuvanjem kulture sećanja kroz javne spomenike koji su postavljeni u urbanoj strukturi grada, smatra Vokoun.

Realizaciju izložbe je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije i Opština Bela Crkva. Zbog tematike koja se odnosi na očuvanje sećanja na istaknute ličnosti, izložba je otvorena u okviru obeležavanja Dana grada Bele Crkve, 15. oktobra, a za posetioce je otvorena do polovine januara 2027. godine.

(RTV Pančevo)