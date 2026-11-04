Mateja Kežman i Savo Milošević preuzimaju Partizan?! Oglasio se legendarni as i sve otkrio

Udruženje „Apel za spas Partizana“, koje okuplja bivše igrače, trenere i sportske radnike kluba iz Humske, ima konkretan plan za oporavak crno-belih, a cilj je da preuzme upravljanje klubom i vrati ga na staze uspeha.

Legendarni fudbaler i trener Partizana Ivan Golac već je izrazio želju da se kandiduje za predsednika kluba, a kao potencijalni kandidati pominju se i Mateja Kežman i Savo Milošević. Ipak, konačnu odluku o novom rukovodstvu doneće Skupština kluba.

O planovima udruženja za Danas je govorio Đorđe Tomić, koji je istakao da će pravo kandidature imati svaki delegat Skupštine, bez obzira na to da li dolazi iz redova bivših igrača, navijača ili radne zajednice.

– Golac je jedan od kandidata. Može veoma lako da on bude prvi čovek. Međutim, imamo Mateju Kežmana i Sava Miloševića. Biće kako Skupština odluči. Tu dolaze bivši igrači koji čine 35 odsto članova. Idu i društveno-kulturni radnici, zatim su tu i navijači, kao i radna zajednica. Svako ko bude delegat Skupštine ima pravo da se kandiduje. Mi igrači ćemo izabrati predstavnike tako što ćemo se pogledati u oči, pa ćemo da vidimo ko je koliko utakmica odigrao, koliko je trofeja osvojio i koliko je obeštećenja ostavio Partizanu. Isto i navijači. Iz svakog grada po jedan predstavnik. Od tih delegata, ko iznese najbolji program i saradnike biće predsednik. Ne treba unapred govoriti, ali svakako da može da bude i Golac – poručio je Tomić.

On je otkrio i šta je bio neposredni povod za pokretanje inicijative, posebno izdvojivši odlazak Saše Ilića iz kluba.

– Uzrok ove naše reakcije je Saša Ilić. Njegov odlazak iz kluba. To je kap koja je prelila čašu. Ono što obećavam je da ćemo se boriti. Možda ćemo biti 11. na tabeli, ali ćemo napisati Statut. Napravićemo Izbornu skupštinu, a ostaje da vidimo da li će Upravni odbor imati 11 članova, 13 ili 15 i da li će predsednik biti Golac, Kežman ili Milošević – zaključio je Tomić.

kurir.rs