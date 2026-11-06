Debeljača: Koncert „Put igre“ 7. novembra u Domu kulture

Narodna tradicija, igra i pesma već tri decenije predstavljaju neraskidivi deo umetničkog stvaralaštva Društva narodne tradicije „Banatsko kolo“ iz Debeljače.

Povodom jubileja – 30 godina umetničkog stvaralaštva dugogodišnjeg koreografa i vrsnog poznavaoca folklorne tradicije iz Debeljače, Đorđa Nađa, ovo društvo priređuje svečani koncert pod nazivom „Put igre“. Svečani koncert biće održan u subotu, 7. novembra, sa početkom u 18 časova, u Domu kulture u Debeljači.

Pored domaćina, u programu će učestvovati i gosti – Kulturno-umetničko društvo „Gradimir“ iz Beograda i Gradski kulturno-umetnički ansambl iz Smedereva. Ovaj jubilej predstavlja priliku da se kroz igru, pesmu i raskošne narodne nošnje obeleži tri decenije posvećenosti očuvanju tradicije i negovanju folklornog stvaralaštva.

Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje narodne umetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj svečani događaj i zajedno sa učesnicima proslave jubilej posvećen igri, tradiciji i kulturi.

(RTV Kovačica)