Nesvakidašnji prizor u Pančevu: Majmun zalutao u dvorište

Jedan stanovnik ulice Maksima Gorkog u Pančevu doživeo je nesvakidašnje iznenađenje kada je u svom dvorištu, na drvetu, ugledao pravog majmuna koji je očigledno pobegao vlasniku. Iako sudbina ove egzotične životinje i informacija o tome da li ju je vlasnik pronašao još uvek nisu poznati, odbegli majmun je imao sreću da zaluta kod veoma ljubaznog Pančevca.

Na snimku koji je zabeležio ovaj neobičan susret, čuje se kako domaćin kroz smeh i nevericu komunicira sa neočekivanim gostom. Životinja je najpre pokušala da gricka kaktus, na šta je Pančevac duhovito reagovao rečima: „To ti je kaktus, idiote, to se ne jede.”

Kako bi pomogao zbunjenoj životinji, sugrađanin je brzo reagovao i doneo joj hranu. Majmuna je prvo ponudio smokvama, a ubrzo potom i bananom, koju je životinja rado prihvatila iz njegove ruke. Ovaj simpatičan i human gest Pančevca privukao je veliku pažnju, a javnost se nada da će se avantura odbeglog ljubimca uspešno završiti i da će bezbedno biti vraćen svom vlasniku.

(Pančevac)