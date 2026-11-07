Narodni muzej Pančevo: Otvorena izložba „Životinje i ljudi“

U maloj sali Narodnog muzeja Pančevo u toku je gostujuća izložba „Animalia et populus – životinje i ljudi“, čija je autorka muzejski savetnik i arheolog Divna Gačić, dok koordinaciju postavke potpisuju viši kustosi i arheolozi Jelena i Vojislav Đorđević. Postavku je moguće pogledati do 16. novembra.

Narodni muzej Pančeva u Maloj sali ugostio je arheološku izložbu „Životinje i ljudi“ koja predstavlja iskonsku vezu čovečanstva i faune kroz retku zbirku arheoloških i umetničkih artefakata. Postavka je otvorena za posetioce do 16. novembra, prenosi RTV Pančevo.

Arheološki predmeti gostujuće izložbe, izrađeni od gline, kosti i metala, ovi eksponati prikazuju kako realne oblike tadašnjih životinja, tako i fantastične motive stvaralaca. Posebnost ove postavke ogleda se u tome što na jednom mestu objedinjuje kulturno nasleđe sa teritorije cele zemlje kroz epohe.

Izložbeni fond obuhvata značajne i jedinstvene artefakte otkrivene na lokalitetima u široj okolini Pančeva i pripadaju Narodnom muzeju. Hronološki promatrano, ovi nalazi pokrivaju dug period ljudskog prisustva na ovim prostorima – od mlađeg kamenog doba (neolita), pa sve do srednjeg veka.

Kroz eksponate od različitih materijala sagledava se trajnost ljudske potrebe za stvaranjem, verovanjem i razumevanjem sveta, uz poruku autora da je svaka epoha tek sloj u jedinstvenoj priči o ljudskom postojanju.

(RTV Pančevo)