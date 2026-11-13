Požar u Deliblatskoj peščari zadao težak udarac turizmu

Aktivan odmor i boravak u netaknutoj prirodi poslednjih godina privlače sve veći broj posetilaca u opštinu Kovin. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, blizini Dunava, Specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac“ i jedinstvenim predelima Deliblatske peščare, ovaj kraj je nudio idealne uslove za razne oblike rekreacije, od laganih porodičnih šetnji do zahtevnijih izleta za iskusnije ljubitelje prirode, piše Dnevnik.

Međutim, u trenutku kada je kovinska opština počela da beleži značajan rast broja turista i širenje ponude, njen najvažniji prirodni biser zadesila je velika katastrofa. Dvomesečni požar koji je zahvatio Deliblatsku peščaru sigurno će ostaviti ozbiljne posledice na narednih nekoliko turističkih sezona, a preciznije procene ekonomskih gubitaka očekuju se tek nakon što se u potpunosti sagleda šteta na samom terenu.

Najveća evropska kontinentalna peščara sada se suočava sa posledicama vatrene stihije, a prve preciznije razmere štete utvrđene su primenom savremenih satelitskih tehnologija. Analiza koju je sprovelo Javno preduzeće „Vojvodinašume“ pokazala je da je na površinama kojima oni gazduju požar zahvatio čak 11.394,06 hektara, dok je van tih granica izgorelo još 859,90 hektara.

Iza ovih podataka kriju se uništena staništa, šumski odseci i delovi jedinstvenog ekosistema čiji će stepen oštećenja i potencijal za obnovu tek biti detaljno ispitani. U narednoj fazi izrade sanacionog plana predviđena su opsežna terenska istraživanja uz upotrebu dronova opremljenih hiperspektralnim kamerama. Poseban fokus stručnjaka biće na rubnim i prelaznim zonama, kako bi se utvrdilo stanje preostalih šumskih sastojina.

Pred Deliblatskom peščarom i turizmom opštine Kovin sada je dug i neizvestan period oporavka. Stručne procene o tome šta se može sačuvati, gde je neophodna direktna pomoć čoveka, a gde prirodi treba prepustiti da sama zaceli rane, biće od presudnog značaja za buduću sanaciju i povratak posetilaca u ovaj kraj.

(Pančevac/Dnevnik)

