HITNA POMOĆ PANČEVO: Kod „Popaja“ jedna osoba pala i povredila glavu, nakon zbrinjavanja transportovana do hirurga

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 45, od čega devetoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 12, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 12, van grada 15, a u pratnji lekara 6:

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog krvarenja u mozgu

transportovan na UC Beograd, neurohirurgu.

-Iz ambulante B.N.Selo jedan pacijent je zbog popuštanja srčanog rada

transportovan u bolnicu –internisti.

-Iz Kačareva je jedan pacijent transportovan do bolnice neurologu zbog krize

svesti.

-Sa infektivnog odeljenja OB Pančevo jedan pacijent je zbog infarkta miokarda

transportovan do IKVB-Dedinje.

-sa UC Bgd-žuta zona, jedan pacijent je posle završene dijagnostike i pregleda

prevezen u OB Pančevo.

-iz ambulante SHMP do dečijeg odeljenja, preveženo dete zbog poremećaja srčanog

ritma.

Intervencije na javnom mestu su bile dve:

-kod Popaja, pala jedna osoba, zbog povrede glave nakon zbrinjavanja

transportovana do hirurga.

-U Anči kolači jedna osoba pala, zbog povrede donjeg dela leđa prevezena do

ortopeda.

Saobraćajnih udesa nije bilo.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Isključenja struje za subotu, 25. novembar