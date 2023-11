NOVE FINANSIJSKE MERE ZA GRAĐANE SRBIJE Predsednik Vučić saopštio sjajne vesti: 10.000 dinara svakom srednjoškolcu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštava nove finansijske mere za podršku građanima Srbije.

On kaže da je nosilac liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“.

– Za mene je važno da dužnost predsednika Republike, na koju sam izuzetno ponosan, obavljam u interesu građana – rekao je Vučić za TV Pink.

Kaže da je sa premijerkom i ministrom finansija danas razgovarao o novim finansijskim merama podrške građanima.

– Danas smo razgovarali Ana Brnabić, Mali i ja oko nekih dodatnih mera koje se, ne odnose na ljude koji glasaju. U narednih 10 dana ćemo kao država ćemo prebaciti novac lokalnim samoupravama koje će isplatiti 10.000 dinara svakom srednjoškolcu u našoj zemlji, preko majke ili oca – kazao je Vučić.

Ističe da je to važna mera pred praznike.

– Za studentske kartice se već prijavilo 66.000 studenata, a Poštanska štedionica će isplatiti svakom od njih 1.000 dinaraa, a mi ćemo to nadoknaditi Poštanskoj štedionici – najavio je on.

Kaže da u kampanji učestvuje i ulaže mnogo energije, a svim srcem je uz listu „Srbija ne sme da stane“ zbog toga što kaže da je to važno za građane.

– Svakodnevno govore da sam najgori na svetu, da sam ubica, kriminalac, narko-diler, negativno rođen, ma šta god poželite. A onda im glavna priča bude, zašto Vučić učestvuje u kampanji protiv nas? A šta očekujete od mene? A šta vi govorite time kada takve stvari izgovarate? – pitao je on.

Povratnika će biti mnogo više nego onih koji odlaze i to govori da je Srbija sve bolje mesto za život, navodi on.

– Da pobede neki drugi oni za četiri godine ne mogu da obiđu sve što sam ja otvorio ili položio kamene temeljce, oni ne mogu automobilima ili helikopterima da obiđu. Vratili smo život u Srbiju, sigurnost – kazao je predsednik Srbije.

Smatra i da nam je potrebno jedinstvo rukovodstva.

– Ako ćete da imate svađe svakoga dana i koncetrišete se na to, tada nema rezultata – tada vam je rezultat samoproglašeno Kosovo, ocepljena Crna Gora. Kada kažemo da stiže novac za studente, za srednjoškolce, to će tako biti. Kada kažemo da će prosečna plata biti 1400 evra 2027. godine, 650 evra prosečna penzija, to će tako biti. Minimalna zarada je bila 15.000 dinara 2012. godine, nemojte da vas podsećam – izjavio je Vučić.

On je najavio i da će država kupiti 50 ambulantna vozila za celu Srbiju.

– U Leskovac odete, odnesete mamograf i 15 dana posle – mamograf ne radi. Dajte da pokažemo dovoljno brige. Svi traže ambulantna vozila, sad ćemo kupiti 50 za celu Srbiju. Uprkos svemu tome, da li Srbija ide napred? Da, ide – rekao je on.

Dodaje da je Srbija promenila svoje lice i sada je drugačija zemlja. Ističe da misli da izbori nisu igra, a država nije igračka.

Suština je da pred sebe postavljate cilj – kazao je on.

Kako je dodao, najveći je protivnik političke trgovine. Navodi da želi da iza njega ostanu rezultati i da njegovo ime ostane u istorijskim udžbenicima.

– Za takvu politiku potrebno je da imate mandat naroda. U Smederevu na skupu sam rekao da je besmisleno da budem predsednik republike koji će tu nešto da glumi ukoliko tu vladu budu činili Đilas, Lazović, Tepić, Jovanović, Obradović… – rekao je Vučić.

Dodaje i da se smeje pretnjama da je „gotov“. Vučić je naveo da je glas za bilo koju drugu listu „glas za Đilasa“.

– Imam dobre poznanike koji su glasali za mene na predsedničkim izborima, i pozvali me da čestitaju, ali su glasali za desničarske stranke na parlamentarnim. Samo dan kansije nisu mogli da veruju da je reč o ljudima koji bi da ruše vlast, ljudi su za njih glasali da bi pokazali da žele više nacionalistički pravac – naveo je predsednik Srbije.

Kaže da je važno da možemo da povećavamo plate i penzije, da gradimo bolnice, škole, puteve, stadione, muzeje, pozorišta…

Za Vojislava Mihailovića kaže da je „prizeman tip“ i da je bio jedan od najgorih gradonačelnika Beograda ikada.

– Nije dovoljno da budete nečiji unuk da biste bili nešto važni – kazao je Vučić.

Ističe da je politika „interes građana“, ali da se dolazi do pitanja zašto Miloš Jovanović priča o nacionalno opredeljenim biračima, a za vreme DSS-a je proglašeno tzv. Kosovo.

Za Vojislava Mihailovića kaže da je „prizeman tip“ i da je bio jedan od najgorih gradonačelnika Beograda ikada.

– Nije dovoljno da budete nečiji unuk da biste bili nešto važni – kazao je Vučić.

Ukazuje na činjenicu da je Miloš Jovanović rusofil do trenutka kad mu nagrne u prostorije stranke američki, engleski ambasadori…

– Postoji u krugu dvojke fascinacija strancima. U njihovo vreme su stranci odlučivali ko je na vlasti, a sad građani Srbije odlučuju o budućnosti svoje zemlje – izjavio je Vučić.

Kaže da se i Aljbin Kurti i oni koje žele da ga smene rukovode istim principom – smeniti Vučića.

– Neće moći desetinu onoga što smo uradili da naprave – navodi on.

Ističe da Đilasovoj opoziciji smeta što on ne želi da im se dodvori, ne želi da „flertuje“ sa njima, ne želi da se tajno sastaje…

– Drznuo sam se da svima njima suprostavim. Naravno da me mrze – kazao je Vučić.

Vučić je rekao i da listu „Srbija protiv nasilja“ vodi Dragan Đilas, a da je „čine sve nasilnik do nasilnika“.

– Na žalost, ovu listu čini sve nasilnik do nasilnika i to dokazani nasilnici. Mislim da je važno nešto drugo da ljudi primete. Ja sam rekao zašto je meni važno da imamo apsolutnu većinu, da bismo mogli da gradimo, da se razvijamo, da obezbedimo svojoj deci odlične uslove, da bolnicama obezbedimo materijal i uređaje, da gradimo bolnice, škole, da povećavamo plate i penzije – objašnjava on.

Predsednik je ukazao ne linč kojem su izloženi novinari koji su razgovarali sa predstavnicima Đilasove opozicije nedavno razgovarali.

– Prvi put su došli u situaciju da im neko postavi pitanje. Idu na svoje televizije i tamo im stave mikrofon, a oni pričaju – kazao je Vučić.

Kaže da ga mrze zato što ih se ne plaši. Podsetio je da su dosmanlije isekle kosu u školi detetu Milovana Bojića.

– Ja sam prošao kroz njihovu Sodomu i Gomoru 2000. godine kada su sekli kosu ćerkama svojih političkih protivnika. To su radili i to hoće opet da rade – kazao je Vučić.

On dodaje da Radomir Lazović može da dobije studentsku karticu.

Kaže da Svetlana Bojković nije o njemu tako pričala kada ga je dočekala u Finskoj gde je njen suprug bio ambasador.

– Kad ga nisam postavio ponovo, jer je bio prilično neuspešan, onda sam postao zlikovac – rekao je Vučić.

Ističe da svi zajedno uz SPS Ivice Dačića imaju tri-četiri posto manje podrške nego lista čiji je on nosilac.

– Boriću se za svaki glas. Video sam šta su mi radili u Surdulici i drugim mestima. Neću nikome da prepuštam glasove. Nisam birao da SPS bude tu zato što mi je to potrebno za većinu, već zato što smatram da je to dobro za budućnost zemlje. Znam da onog sekunda kada ne bismo imali većinu sa SVM, onda verujem da bi se neverovatnom brzinom i izuzetnom lakoćom formirala druga većina – rekao je on.

Za Đorđa Niketića kaže da je „ljudska sramota“.

– To je blaga sintagma. On zna šta ja znam – kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je odbio da govori o tvrdnji lidera SRS dr Vojislava Šešelja da su se Zdravko Ponoš, Marinika Tepić i Zoran Lutovac sastali sa hrvatskim špijunom Hrvojem Šnadjerom.

– Samo mislim da su oni koji su to radili sramota – kazao je Vučić.

Др Војислав Шешељ: Кључне личности са којима је сарађивао и најчешће контактирао хрватски шпијун у Београду (Хрвоје Шнајдер) су Здравко Понош, Зоран Лутовац и Мариника Тепић. Данас сам дошао до тих података. Српски народ мора све да зна!

Цела емисија ➡️https://t.co/nPU21y7Rn1 pic.twitter.com/NYZqCC3mNb — Српски радикали (@srpski_radikali) November 24, 2023

Predsednik se osvrnuo i na napade dela opoziicje koji govore da je u lošim odnosima sa Gašićem i Lončarom.

– Bata Gašić je jedan od meni najbližih ljudi. Zajedno smo ušli u SNS. Idemo na rođendane deci. On se uvek postara da mojoj deci donese poklone pre svih ostalih i u najboljem mogućem smo odnosu. I Lončara izuzetno poštujem, cenim i volim. Tako da viidte koliko lažu. Ja se nasmejem kada sve to pročitam. U dobrim odnosim sam i sa Sinišom, Vesićem, Šapićem… Nije uvek to sve jednostavno, ali vidite – rekao je predsednik Srbije.

Kaže da je listu čije je nosilac podržalo 10 akademika SANU.

– Bela Balint, Vladimir Kanjuh, Jovan Hadži-Đokić, Zoran Kovačević, Milan Stevanović, Ninoslav Radovanović, Svetislav Arsić Basara… – čitao je Vučić.

Govoreći o Draganu Bjelogrliću, Vučić kaže da ispada da je „Gaga Antonijević nasilnik jer je izudarao glavom Bjelorlićevu pesnicu“.

Naglasio je da „oni znaju da će njih 17 da izgubi od jedne liste“, kao i da o fantomskim glasovim ne želi ni da priča pošto su to „najveće gluposti“.

– Oni to pričaju zato što znaju da će da izgube. Njih 17 ide protiv mene i znaju da će da izgube, a onda sutradan kriv Janko, kriv Marko, loše vreme i tako sve neki razlozi što su izgubili. Imaće svi svoje predstavnike na svojim biračkim mestima. Kada već pričaju o takvim glupostima, imate dostupan birački spisak i svako to može da proveri. Kažu da mrtvi glasaju, pa kako, ustaju iz grobova i glasaju? Ne razumem. Tih laži, besmislica… Pa to su uvek priče gubitnika. Dakle, evo sad gledam snimak Đilas kada kaže da je prve pare zaradio 2005. godine, dakle kada je bio na vlasti. Znači, prve pare je pokrao kada je došao na vlast. Zatim, imate Aleksić i tast šta su radili u Aleksinu. Uzimali pare. Direktno tastu davao poslove i pare. Boris Tadić nije glup, on je obrazovaniji od njih. On niti je glup niti neobrazovan, a ta njegova politička prošlost… Mislim da su mu te ideje loše – izjavio je Vučić.

On je podsetio da za četiri dana počinje isplata od 20.000 dinara penzionerima, zatim po 10.000 dinara korisnicima socijalne pomoći, nastavlja se podela studentskih kartica sa po 1.000 dinara.

Pozvao je ljude da 17. decembra izađu na izbore.

– Siguran sam da će ljudi umeti da izaberu – rekao je Vučić

PREDSEDNIK VUČIĆ O SITUACIJI NA KIM: Bićemo pod još mnogo pritisaka, oni imaju samo jedan cilj

(Pančevac/Novosti)